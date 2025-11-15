Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев поделился мыслями о предстоящей товарищеской встречи с Чили.

Дмитрий Аленичев globallookpress.com

«Сборная России должна играть на победу в каждом матче вне зависимости от соперника, конечно.  Я сам был на месте ребят, понимаю, что это товарищеская игра, за нее не дают три очка.  Но ответственность должна быть аналогичной, как если бы команда играла в отборе к крупному турниру.  И Валерию Георгиевичу очень тяжело донести до игроков сейчас, что нужно играть на максимуме в каждом матче.  В этом плане понимаю Карпина.  Уверен, сегодня команда правильно воспримет слова главного тренера, на поле выйдут 11 бойцов, ведь мастерство у ребят есть.

Россия сильнее Перу и Чили?  На данный момент по классу мы сильнее.  Но это надо доказывать на поле, а не на бумаге.  Желаю успехов сборной России, — сказал Аленичев "Матч ТВ".

Матч между Россией и Чили состоится 15 сентября в Сочи.