Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев поделился мыслями о предстоящей товарищеской встречи с Чили.

Дмитрий Аленичев globallookpress.com

«Сборная России должна играть на победу в каждом матче вне зависимости от соперника, конечно. Я сам был на месте ребят, понимаю, что это товарищеская игра, за нее не дают три очка. Но ответственность должна быть аналогичной, как если бы команда играла в отборе к крупному турниру. И Валерию Георгиевичу очень тяжело донести до игроков сейчас, что нужно играть на максимуме в каждом матче. В этом плане понимаю Карпина. Уверен, сегодня команда правильно воспримет слова главного тренера, на поле выйдут 11 бойцов, ведь мастерство у ребят есть.

Россия сильнее Перу и Чили? На данный момент по классу мы сильнее. Но это надо доказывать на поле, а не на бумаге. Желаю успехов сборной России, — сказал Аленичев "Матч ТВ".

Матч между Россией и Чили состоится 15 сентября в Сочи.