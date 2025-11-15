Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что армейцам надо попытаться усилить состав зимой.

Игорь Акинфеев globallookpress.com

«Сейчас надо пока говорить осторожно и аккуратно. Как ни крути, а зимой надо усиливаться. И те команды, которым мы конкуренты и которые нам конкуренты, также будут это делать. Будет такая хорошая гонка, и мы надеемся, что из нее не выпадем. Хочется, чтобы ЦСКА был на вершине таблицы, тем более что давно этого не было. Чего я всячески желаю команде», — цитирует Акинфеева ТАСС.

После первого круга ЦСКА идет вторым в таблице РПЛ с 33 очками, уступая лидеру «Краснодару» по дополнительным показателям. В 16-м туре армейцы сыграют в гостях со «Спартаком».