Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итог товарищеского матча с Анголой (2:0).

Лионель Скалони globallookpress.com

«Всегда учишься, когда играешь против соперников, которых не очень хорошо знаешь, но которые физически так же сильны, как сборная Анголы. Это было хорошее испытание; у них быстрые игроки. Думаю, мы справились с задачей, хотя порой могли сыграть лучше.

Мы старались играть в полную силу, и я также поздравляю наших соперников с хорошей игрой. Знаю, что эта страна радуется нашим успехам, мы очень благодарны им за оказанный нам приём», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины.

Напомним, что сборная Аргентины досрочно оформила себе путевку на чемпионат мира 2026 года.