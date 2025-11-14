Главный тренер сборной Сербии Велько Паунович подвел итоги матча отборочного этапа ЧМ-2026 со сборной Англии (0:2).

Велько Паунович globallookpress.com

«Я очень доволен. Честно говоря, Англия — отличная команда с фантастическим тренерским штабом. Они играли очень хорошо, но я думаю, что мы были близки к победе.

Я разочарован тем, что мы не смогли прервать их сухую серию сегодня, потому что, по-моему, во втором тайме мы были близки к этому. В первом тайме мы так же были близки к тому, чтобы реализовывать стандартные положения. Это разочарование, с которым мы уходим, но, с другой стороны, я очень рад за команду», — цитирует Пауновича официальный сайт УЕФА.

Голы в этой встрече забивали Букайо Сака (28-я) и Эебериче Эзе (90-я). После этой встречи Сербия лишилась всех шансов выйти в финал ЧМ-2026, а Англия лидирует в таблице с 21 очком.