Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился своими ожиданиями перед важным матчем квалификации чемпионата мира 2026 года против Польши.

Рональд Куман globallookpress.com

«Мы играем на победу — таков наш подход к матчу. Мы находимся в хорошей позиции, и если будет шанс завершить дело, мы, безусловно, воспользуемся им. Это самая сложная игра в группе. Мне интересно посмотреть, как мы к ней подойдем, но в конечном итоге самое важное — выйти в следующий этап», — заявил Куман на пресс-конференции.

Матч Польша — Нидерланды пройдет 14 ноября, начало — в 22:45 по московскому времени. На момент матча сборная Нидерландов занимает второе место в своей группе квалификации ЧМ-2026 с 10 очками после пяти игр, отставая от лидирующей Польши на два очка.