Полузащитник сборной Сербии и итальянского «Торино» Иван Илич досрочно покинул поле в игре с Англией (0:2) в отборе на чемпионат мира 2026 года.

Иван Илич globallookpress.com

«Согласно первым результатам обследования, у Илича травма колена, внутренней связки левой ноги. Больше всего меня беспокоит то, что он почувствовал разрыв, то есть услышал именно это. Колено, правда, не опухшее, но первый снимок не очень хороший. После нового сканирования мы узнаем больше», — заявил главный тренер сербов Велько Паунович после матча.

24-летний Илич зимой этого года был близок к переходу в «Спартак», но трансфер в итоге сорвался. За «Торино» он играет с 2023 года и сейчас оценивается в 13 млн евро.