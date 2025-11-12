Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал назначение Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба.

«Локомотив»
«Локомотив» globallookpress.com

«Я ему написал, поздравил и пожелал удачи.  Он поблагодарил.  Боря давно к этому шел.  Я хорошо общаюсь и с его братом, который продвигает хоккей.  Боря же умный и очень грамотный парень.  Он принесет много пользы "Локомотиву" и российскому футболу.

Теперь будет возможность писать по поводу билета Борису Ротенбергу, ведь до этого не получилось попасть на стадион?  Это была такая шутка (смеется).  Ни в коем случае никакого негатива.  Я попросил билеты за два матча до встречи с ЦСКА.  Не было билетов, все выкупили, поэтому сделал такой юмористический вброс.  Ни в коем случае никому из клуба не в упрек.  Я переживаю за команду и на стадионе, и за его пределами.  Но сейчас с билетами будет проще, буду писать Борису Борисовичу», — приводит слова Тарасова «Спорт-Экспресс».

Ротенберг сменит на этой должности Владимира Леонченко, который покинет клуб.