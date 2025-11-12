Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал назначение Бориса Ротенберга на пост генерального директора клуба.

«Я ему написал, поздравил и пожелал удачи. Он поблагодарил. Боря давно к этому шел. Я хорошо общаюсь и с его братом, который продвигает хоккей. Боря же умный и очень грамотный парень. Он принесет много пользы "Локомотиву" и российскому футболу.

Теперь будет возможность писать по поводу билета Борису Ротенбергу, ведь до этого не получилось попасть на стадион? Это была такая шутка (смеется). Ни в коем случае никакого негатива. Я попросил билеты за два матча до встречи с ЦСКА. Не было билетов, все выкупили, поэтому сделал такой юмористический вброс. Ни в коем случае никому из клуба не в упрек. Я переживаю за команду и на стадионе, и за его пределами. Но сейчас с билетами будет проще, буду писать Борису Борисовичу», — приводит слова Тарасова «Спорт-Экспресс».

Ротенберг сменит на этой должности Владимира Леонченко, который покинет клуб.