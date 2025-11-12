Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался по поводу работы тренерского штаба сборной России.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Отметил бы штаб сборной. Более педантичного отношения к новичкам я давно не видел. Зимой на сборы (в "Балтику") приедет Юрий Никифоров, сейчас приезжал Николай Писарев. Сегодня у меня спрашивали о физических показателях Сергея Варатынова, Максима Петрова и Владислава Сауся. Штаб всё контролирует», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, что сейчас сборная России проводит товарищеский матч с командой Перу.