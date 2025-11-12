Экс-футболист Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче между сборными России и Перу.

Сергей Кирьяков globallookpress.com

«Я собираюсь сам идти на футбол, чтобы своими глазами посмотреть этот матч. Все зависит, конечно, от состава, мотивации. Надо побеждать Перу в любом случае. Результат — главный момент, чтобы у всех настроение было хорошее. И самое главное — вера. Вера в то, что мы конкурентоспособны.

В любом случае надо играть независимо от соперников. Игры международного уровня — это опыт для молодых игроков, в том числе Батракова. Они должны быть в тонусе. Сегодня‑завтра нас вернут, и нужно, чтобы мы были готовы бороться за выход на большие турниры», — цитирует Кирьякова «Матч ТВ».

Товарищеская встреча между Россией и Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:00 мск.