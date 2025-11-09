Бывший главный тренер «Аякса» Франк де Бур прокомментировал нынешние результаты клуба, который он возглавлял с 2010 по 2016 год.

Франк де Бур globallookpress.com

Сейчас командой руководит Джон Хейтинга — «Аякс» занимает четвёртое место в чемпионате Нидерландов и замыкает таблицу своей группы в Лиге чемпионов.

«Я просто надеюсь, что клуб сумеет разобраться со всеми проблемами. В плане состава есть над чем работать, и хотелось бы увидеть чёткую структуру. Посмотрите на пример Слота — у него отличные игроки, но пока что многое не получается. Думаю, в "Аяксе" эта мозаика тоже должна в итоге сложиться», — цитирует де Бура vi.nl.

При этом 54-летний специалист подчеркнул, что не планирует возвращаться к тренерской деятельности.

Последним клубом Франка де Бура была «Аль-Джазира» из ОАЭ.