8 ноября в Германии пройдут матчи 10-го тура Бундеслиги. В одном из них сыграют «Гамбург» и дортмундская «Боруссия». Встреча начнется в 17:30 по мск.
«Гамбург» проиграл 3 матча подряд в турнире и сейчас с 8 очками занимает 13-е место. Клубу уже скоро грозит зона вылета, так как от нее «горожане» находятся на расстоянии всего трех очков.
«Боруссия» после двух побед подряд имеет 20 очков. У «шмелей» есть возможность выйти на второе место. В этом сезоне подопечные Нико Ковача выиграли 6 матчей из 9. Кроме того, дортмундцы хорошо играют в обороне, имея один из самых низких показателей пропущенных мячей. Сможет ли команда хорватского специалиста конвертировать это в очередную победу?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.16.
- Букмекеры оценили шансы команд следующим образом: 3.85 на победу «Гамбурга», 1.90 на победу «Боруссии».
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Гамбург» — «Боруссия» Д смотрите на LiveCup.Run.
