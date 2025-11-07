Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением по поводу перспектив «Локомотива» выиграть РПЛ в текущем сезоне.

Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива» globallookpress.com

«"Локомотиву" нужно усиливаться для борьбы за чемпионство. Им нужно брать не мальчиков, а опытных и мастеровитых игроков. Во-первых, им нужно больше конкуренции в центре поля. В случае травмы Батракова не совсем понятно, что им делать. Сейчас Пиняев мучается от травм, и никто не может его полноценно заменить. Да, Руденко старается, но он хуже по качествам. Вспоминаю, когда играли с "Ахматом" против "Локомотива", если бы Пиняева не было на поле, то мы бы выиграли. Он был в очень хорошей форме до травм. Возможно, "Локомотиву" нужен ещё нападающий. Усиливать надо будет среднюю линию и атакующую зону», — цитирует Ташуева «Советский спорт».

«Локомотив» набрал 27 очков после 14-ти туров и занимает 5-е место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов.