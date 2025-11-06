Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о своём самочувствии после матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (3:3).

Ламин Ямаль globallookpress.com

«О моей травме паха и якобы плохом настроении ходило немало разговоров, но это неправда. Я просто работал над тем, чтобы снова набрать форму, тренироваться и играть так, как умею. Именно на поле я чувствую себя лучше всего и получаю удовольствие», — приводит слова футболиста Marca.

Ранее сообщалось, что у Ямаля имеются проблемы с паховой областью, и повреждение может перерасти в хроническое.

В этом сезоне игрок провёл 10 матчей за «Барселону» во всех турнирах, отметившись пятью голами и пятью ассистами.