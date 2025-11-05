В 4-м туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на стадионе «Этихад» примет дортмундскую «Боруссию». Поединок состоится 5 ноября в 23:00 по мск.

В случае победы «Ман Сити» наберет 10 очков и поднимется в первую четверку. Пока что команда Гвардиолы не в топ-8, поскольку ранее сыграла вничью с «Монако» (2:2). При этом «горожане» набрали по 3 пункта в поединках с «Вильярреалом» и «Наполи». Хозяева победили в 4 из 5 последних матчей во всех турнирах. Они находятся в хорошей форме.

«Боруссия» пока что 8-я. «Шмели» прибавили в двух последних турах, разгромив «Атлетик» Бильбао (4:1) и победив «Копенгаген» (4:2). После победи над датским коллективом гости выиграли еще 3 поединка в Германии, в том числе выбив «Айнтрахт» из Кубка. Подопечные Нико Ковача не уступают уже 4 матча. Смогут ли они продолжить свою серию?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.

Букмекеры выставили 1.38 на победу «Ман Сити» и 7.75 на победу «Боруссии», 5.50 они дают на ничью.

Искусственный интеллект уверен в победе «Ман Сити» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д смотрите на LiveCup.Run.

