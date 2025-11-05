Матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Кайратом» и миланским «Интером» состоится 5 ноября на «Джузеппе Меацца». Старт поединка в 23:00 мск.
Легкая серия «Интера» продолжается. Миланцы разгромили бельгийский «Юнион» и пражскую «Славию», а также победили «Аякс». Таким образом, с 9 очками команда входит в первую четверку.
«Кайрат» не выдержал конкуренции с «Реалом» и «Спортингом», потерпев в обоих случаях крупные поражения. Лишь в прошлом туре гостям удалось сыграть вничью с кипрским «Пафосом» и добыть одно очков.
У «Интера» есть все шансы на то, чтобы продолжить свою серию побед в Лиге чемпионов. Сможет ли «Кайрат» этому помешать?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.70.
- Букмекеры считают, что у «Кайрата» нет шансов — 1.04 против 40.0.
- Искусственный интеллект предлагает поставить на минимальную победу «Интера» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Интер» — «Кайрат» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.