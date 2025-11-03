Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Transfermarkt выглядит так:

Лучшим игроком тура признан форвард «Краснодара» ﻿ Джон Кордоба , который отметился голом, голевой передачей и был удален в матче против «Спартака» ﻿ (2:1).

Портал Transfermarkt﻿, известный своей экспертизой в оценке трансферной стоимости футболистов, представил символическую сборную 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

3.00

