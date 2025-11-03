Портал Transfermarkt, известный своей экспертизой в оценке трансферной стоимости футболистов, представил символическую сборную 14-го тура Российской Премьер-Лиги.
Лучшим игроком тура признан форвард «Краснодара» Джон Кордоба, который отметился голом, голевой передачей и был удален в матче против «Спартака» (2:1).
Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Transfermarkt выглядит так:
Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»)
Защитники: Нино («Зенит»), Матвей Лукин (ЦСКА), Сослан Кагермазов («Динамо» Махачкала), Лукас Оласа («Краснодар»)
Полузащитники: Матвей Кисляк (ЦСКА), Александр Черников («Краснодар»), Данил Круговой (ЦСКА), Максим Петров («Балтика»)
Нападающие: Педро («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»)