Портал Transfermarkt﻿, известный своей экспертизой в оценке трансферной стоимости футболистов, представил символическую сборную 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

Джон Кордоба
Джон Кордоба globallookpress.com

Лучшим игроком тура признан форвард «Краснодара»﻿ Джон Кордоба, который отметился голом, голевой передачей и был удален в матче против «Спартака»﻿ (2:1).

Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Transfermarkt выглядит так:

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»﻿)

Защитники: Нино («Зенит»﻿), Матвей Лукин (ЦСКА), Сослан Кагермазов («Динамо» Махачкала﻿), Лукас Оласа («Краснодар»﻿)

Полузащитники: Матвей Кисляк (ЦСКА), Александр Черников («Краснодар»﻿), Данил Круговой (ЦСКА), Максим Петров («Балтика»﻿)

Нападающие: Педро («Зенит»﻿), Джон Кордоба («Краснодар»﻿)