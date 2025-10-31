Экс-игрок сборной России Владмир Гранат высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Локомотивом».

Владмир Гранат globallookpress.com

«Этот матч станет одной из самых серьезных проверок для "Локомотива" и, наверное, где‑то даст ответ, сможет ли он продолжать чемпионскую гонку. Железнодорожники подняли планку очень высоко, но не думаю, что с "Зенитом" "Локо" будет так просто.

Я всё‑таки вижу фаворитом встречи петербуржцев. Потому что последние годы они доминируют в матчах с командами из первой пятерки — с прямыми конкурентами. Думаю, что "Зенит" победит в этом матче», — цитирует Граната «Матч ТВ».

«Зенит» и «Локомотив» проведут встречу в субботу, 1 ноября. Игра начнется в 20:15 мск.