Экс-игрок сборной России Владмир Гранат высказался о предстоящем матче между «Зенитом» и «Локомотивом».
«Этот матч станет одной из самых серьезных проверок для "Локомотива" и, наверное, где‑то даст ответ, сможет ли он продолжать чемпионскую гонку. Железнодорожники подняли планку очень высоко, но не думаю, что с "Зенитом" "Локо" будет так просто.
Я всё‑таки вижу фаворитом встречи петербуржцев. Потому что последние годы они доминируют в матчах с командами из первой пятерки — с прямыми конкурентами. Думаю, что "Зенит" победит в этом матче», — цитирует Граната «Матч ТВ».
«Зенит» и «Локомотив» проведут встречу в субботу, 1 ноября. Игра начнется в 20:15 мск.