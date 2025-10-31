Нападающий «Зенита» Максим Глушенков признан лучшим футболистом команды в октябре. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Максим Глушенков — нападающий «Зенита» globallookpress.com

За 3 встречи в рамках РПЛ Глушенков отметился 1-й результативной передачей. За этот период «Зенит» обыграл «Сочи» (3:0) и московское «Динамо» (2:1), а также поделил очки с «Акроном» (1:1).

В нынешнем сезоне Глушенков провел 14 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.

После 13-и туров в российской Премьер-лиге «Зенит» занимает 4-е место в таблице с 26-ю очками в активе.