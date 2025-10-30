Форвард «Баварии» Гарри Кейн оценил результат матча 1/16 финала Кубка Германии с «Кёльном». Мюнхенский клуб разгромил соперника со счетом 4:1.

Гарри Кейн globallookpress.com

«Первые 30 минут были непростыми. У нас были шансы выйти вперёд. Они забили первый гол, но мы очень хорошо отреагировали. Нам было очень важно взять игру под контроль до перерыва. Во втором тайме мы смогли играть в свой футбол.

Когда они начали уставать, у нас появилось больше пространства, и мы этим воспользовались. У нас сейчас хороший период, и мы должны сохранять это чувство и настрой на победу», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».