Форвард «Баварии» Гарри Кейн оценил результат матча 1/16 финала Кубка Германии с «Кёльном».  Мюнхенский клуб разгромил соперника со счетом 4:1.

Гарри Кейн
Гарри Кейн globallookpress.com

«Первые 30 минут были непростыми.  У нас были шансы выйти вперёд.  Они забили первый гол, но мы очень хорошо отреагировали.  Нам было очень важно взять игру под контроль до перерыва.  Во втором тайме мы смогли играть в свой футбол.

Когда они начали уставать, у нас появилось больше пространства, и мы этим воспользовались.  У нас сейчас хороший период, и мы должны сохранять это чувство и настрой на победу», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».