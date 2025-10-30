В матче 1/16 финала Кубка Германии «Бавария» на выезде переиграла «Кельн» со счетом 4:1.
На гол Рагнара Ахе гости ответили точными ударами Луиса Диаса, Гарри Кейна (дважды) и Майкла Олисе.
Результат матча
КёльнКёльн1:4БаварияМюнхен
1:0 Рагнар Ахе 31' 1:1 Луис Диас 36' 1:2 Гарри Кейн 38' 1:3 Гарри Кейн 64' 1:4 Майкл Олисе 72'
Кёльн: Рон-Роберт Цилер, Жоэль Шмид, Эрик Мартель, Себастьян Себулонсен, Кристоффер Лунн, Том Краус (Флориан Кайнц 75'), Якуб Каминьский (Линтон Майна 79'), Мариус Бюльтер (Денис Хусейнбашич 65'), Саид эль Мала (Дженк Озкачар 65'), Рагнар Ахе, Isak Bergmann Johannesson (Джан-Лука Вальдшмидт 79')
Бавария: Йонас Урбиг, Йозуа Киммих, Йосип Штанишич, Жонатан Та, Деотшанкюль Юпамекано, Луис Диас, Майкл Олисе (Леннарт Карл 77'), Александар Павлович, Конрад Лаймер, Гарри Кейн, Серж Гнабри (Леон Горецка 62')
Жёлтые карточки: Саид эль Мала 3' — Луис Диас 45+2'
В параллельной игре «Дармштадт» разгромил «Шальке» с результатом 4:0.
Забитыми мячами отметились Хироки Акияма, Матей Маглица, Фрейзер Хорнби и Бартош Бялек.
Еще в одной игре «Фрайбург» на выезде победил «Фортуну» (3:1). В составе победителей забили Игорь Матанович, Винченцо Грифо и Дерри Шерхант. За хозяев отличился Ануар Эль-Аззузи.
Таким образом, «Бавария», «Дармштадт» и «Фрайбург» прошли в следующий раунд Кубка Германии.