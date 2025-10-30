Таким образом, «Бавария», «Дармштадт» и «Фрайбург» прошли в следующий раунд Кубка Германии.

Еще в одной игре «Фрайбург» на выезде победил «Фортуну» (3:1). В составе победителей забили Игорь Матанович , Винченцо Грифо и Дерри Шерхант. За хозяев отличился Ануар Эль-Аззузи .

В параллельной игре «Дармштадт» разгромил «Шальке» с результатом 4:0.

На гол Рагнара Ахе гости ответили точными ударами Луиса Диаса, Гарри Кейна (дважды) и Майкла Олисе .

В матче 1/16 финала Кубка Германии «Бавария» на выезде переиграла «Кельн» со счетом 4:1.

