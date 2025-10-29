Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей игры «красно-белых» против «Краснодара» в рамках 14-го тура РПЛ.

Александр Мостовой
Александр Мостовой globallookpress.com

«Есть ли шансы у "Спартака" против "Краснодара"?  Вспомните, как "Спартак" сыграл с "Краснодаром" в том году у них в гостях.  Там была уверенная победа 3:0.  Тогда все тоже кричали, что нет шансов у команды, а она взяла и выиграла.  Давайте объективно, именно по игре "Спартак" в этом сезоне никому еще не проиграл.  С "Ростовом" играли почти 70 минут в меньшинстве, так ребята отыгрались и могли даже выиграть.  Думаю, что и "Краснодару" он не уступит по игре», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Команды сыграют 2 ноября в Краснодаре на стадионе «Озон Арена».  Начало матча — в 19:30 по Москве.