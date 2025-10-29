29 октября «Бавария» сыграет с «Кельном» в матче 1/16 финала Кубка Германии. Старт поединка в 22:45 мск.

«Бавария» на данный момент, пожалуй, лучшая команда Европы в плане результатом. Команда Венсана Компани победила во всех матчах текущего отрезка сезона. Сложно представить, что мюнхенцы способны дать осечку.

В последних матчах «Бавария» обыграла «Айнтрахт», «Боруссию» Дортмунд, «Боруссию» Менхенгладбах и «Брюгге». «Кельн» такими результатами похвастаться не может. Клуб выиграл только в одном из пяти последних поединков. При этом в официальных встречах с «Баварией» «козлы» не побеждают с 2011 года.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Букмекеры дают 12.5 на победу «Баварии» и 1.12 на победу «Баварии».

Искусственный интеллект уверен в крупной победе «Баварии» со счетом 5:0.

Трансляция матча

