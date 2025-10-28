Футбольный союз Сербии (ФСС) назначил новым главным тренером национальной сборной Велько Пауновича — бывшего футболиста, в том числе выступавшего за казанский «Рубин». Об этом сообщает сербское издание MaxBet Sport.

Велько Паунович globallookpress.com

Решение было принято после отставки Драгана Стойковича, которая последовала в середине октября. Примечательно, что Стойкович покинул пост без получения компенсации, несмотря на действующий контракт. В числе главных кандидатов на смену ему называли нынешнего наставника московского «Спартака» Деяна Станковича, который неоднократно публично заявлял о желании возглавить сборную своей страны.

Также рассматривалась кандидатура Марко Николича — бывшего тренера ЦСКА и «Локомотива», с июля 2025 года работающего в греческом АЕКе. Однако выбор ФСС пал именно на Пауновича.