В матче третьего тура группового этапа квалификации ЧМ-2026 сборная Германии разгромила команду Люксембурга со счетом 4:0.

Йозуа Киммих globallookpress.com

Автором дубля в этой игре стал Йозуа Киммих, еще по голу забили Давид Раум и Серж Гнабри.

В параллельной игре этой же группы сборная Северной Ирландии выиграла у команды Словакии с результатом 2:0.

Автогол себе в пассив записал Патрик Грошовский. Также голом смог отметиться Трэй Хам.

После этих матчей в группе А следующая ситуация: Германия (6 очков) — первая, Северная Ирландия (6) — вторая, Словакия (6) — третья.