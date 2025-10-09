9 октября состоится матч сборных Мальты и Нидерландов, которые выступают в группе G квалификации на чемпионат мира в Европе. Команды начнут встречу в 21:45 по мск.
Мальта за 5 матчей набрала лишь 2 очка, дважды сыграв вничью с Литвой (1:1, 0:0). Команда замыкает таблицу, являясь главным аутсайдером.
Нидерланды сыграли 4 поединка и набрали 10 пунктов. «Оранжевые» лидируют благодаря разнице голов, так как команда Рональда Кумана забила 14 голов. В последней игре гости обыграли Литву 3:2.
В первом круге Нидерланды разгромили Мальту с большим счетом 8:0. Стоит отметить, что Мальта еще ни разу в истории в ворота Нидерландов не забивала.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.
- Котировки букмекеров: 50.0 на победу Мальты, 16.0 на ничью, 1.04 на победу «Нидерландов.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Мальта — Нидерланды смотрите на LiveCup.Run.
