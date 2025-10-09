9 октября состоится матч сборных Мальты и Нидерландов, которые выступают в группе G квалификации на чемпионат мира в Европе. Команды начнут встречу в 21:45 по мск.

Мальта за 5 матчей набрала лишь 2 очка, дважды сыграв вничью с Литвой (1:1, 0:0). Команда замыкает таблицу, являясь главным аутсайдером.

Нидерланды сыграли 4 поединка и набрали 10 пунктов. «Оранжевые» лидируют благодаря разнице голов, так как команда Рональда Кумана забила 14 голов. В последней игре гости обыграли Литву 3:2.

В первом круге Нидерланды разгромили Мальту с большим счетом 8:0. Стоит отметить, что Мальта еще ни разу в истории в ворота Нидерландов не забивала.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

Котировки букмекеров: 50.0 на победу Мальты, 16.0 на ничью, 1.04 на победу «Нидерландов.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Мальта — Нидерланды смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.