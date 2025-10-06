Легендарный итальянский защитник Фабио Каннаваро прилетел в Ташкент для завершения переговоров со сборной Узбекистана, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).

Фабио Каннаваро globallookpress.com

Вместе с ним в столице Узбекистана находится и его тренерский штаб. 4 октября стало известно о о переговорах с Каннаваро. Планируется, что он возглавит национальную команду на ЧМ-2026.

Последним местом работы Каннаваро было загребское «Динамо», которое он покинул в апреле 2025 года. Также он возглавлял «Удинезе», «Беневенто», китайские «Гуанчжоу» и «Тяньцзинь»? саудовский «Аль-Наср».

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. Узбекистан впервые в истории сыграет на чемпионате мира.