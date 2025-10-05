Завершились два матча 7-го тура французской Лиги 1.

Фрагмент матча «Страсбург» — «Анже»
Фрагмент матча «Страсбург» — «Анже» globallookpress.com

В одной из встреч «Страсбург» разгромил «Анже» со счетом 5:0.

У хозяев дублем отметился Хоакин Паничелли, отличившись на 36-й и 51-й минутах встречи.  На 61-й минуте Абдул Уаттара сделал счет разгромным — 3:0.

Еще 2 гола записал на свой счет Мартиаль Годо (66-я и 70-я минута).

Результат матча

Страсбург:  Гела Дуэ,  Исмаэль Дукуре,  Валентин Барко,  Абдул Уаттара,  Самир эль Мурабет,  Феликс Лемарешаль,  Марсьяль Годо,  Диегу Морейра,  Хоакин Паникелли,  Mike Penders,  Lucas Hogsberg
Анже:  Эрве Коффи,  Лилиан Раолисоа,  Жак Экоми,  Жордан Лефор,  Карлан Аркус,  Химад Абделли,  Харис Белькебла,  Яссин Белькдим,  Эммануэль Бьюмла,  Жюстен Калумба,  Питер Проспер

После этого матча «Страсбург» занимает 3-е место в таблице Лиги 1 с 15-ю баллами в активе.  «Анже» — на 17-й строчке (5).

«Гавр» сыграл вничью с «Ренном» со счетом 2:2.

Сначала 2 мяча забили гости, отличились Брил Эмболо на 10-й минуте и Эстебан Леполь на 29-й минуте.

«Гавр» сумел сравнять счет благодаря точным ударам Исса Сумаре на 45+1-й минуте с пенальти и Рассул Ндиайе на 80-й минуте.

«Гавр» располагается на 14-й строчке с 6-ю баллами, а «Ренн» занимает 10-е место (10).