Завершились два матча 7-го тура французской Лиги 1.
В одной из встреч «Страсбург» разгромил «Анже» со счетом 5:0.
У хозяев дублем отметился Хоакин Паничелли, отличившись на 36-й и 51-й минутах встречи. На 61-й минуте Абдул Уаттара сделал счет разгромным — 3:0.
Еще 2 гола записал на свой счет Мартиаль Годо (66-я и 70-я минута).
Результат матча
После этого матча «Страсбург» занимает 3-е место в таблице Лиги 1 с 15-ю баллами в активе. «Анже» — на 17-й строчке (5).
«Гавр» сыграл вничью с «Ренном» со счетом 2:2.
Сначала 2 мяча забили гости, отличились Брил Эмболо на 10-й минуте и Эстебан Леполь на 29-й минуте.
«Гавр» сумел сравнять счет благодаря точным ударам Исса Сумаре на 45+1-й минуте с пенальти и Рассул Ндиайе на 80-й минуте.
«Гавр» располагается на 14-й строчке с 6-ю баллами, а «Ренн» занимает 10-е место (10).