Завершились два матча 7-го тура французской Лиги 1.

Фрагмент матча «Страсбург» — «Анже» globallookpress.com

В одной из встреч «Страсбург» разгромил «Анже» со счетом 5:0.

У хозяев дублем отметился Хоакин Паничелли, отличившись на 36-й и 51-й минутах встречи. На 61-й минуте Абдул Уаттара сделал счет разгромным — 3:0.

Еще 2 гола записал на свой счет Мартиаль Годо (66-я и 70-я минута).

Результат матча Страсбург Франция. Лига 1 5:0 Анже Анже Страсбург: Гела Дуэ, Исмаэль Дукуре, Валентин Барко, Абдул Уаттара, Самир эль Мурабет, Феликс Лемарешаль, Марсьяль Годо, Диегу Морейра, Хоакин Паникелли, Mike Penders, Lucas Hogsberg Анже: Эрве Коффи, Лилиан Раолисоа, Жак Экоми, Жордан Лефор, Карлан Аркус, Химад Абделли, Харис Белькебла, Яссин Белькдим, Эммануэль Бьюмла, Жюстен Калумба, Питер Проспер

Статистика матча 11 Удары в створ 1 3 Удары мимо 1 64 Владение мячом 36 2 Угловые удары 5 2 Офсайды 2 11 Фолы 11

После этого матча «Страсбург» занимает 3-е место в таблице Лиги 1 с 15-ю баллами в активе. «Анже» — на 17-й строчке (5).

«Гавр» сыграл вничью с «Ренном» со счетом 2:2.

Сначала 2 мяча забили гости, отличились Брил Эмболо на 10-й минуте и Эстебан Леполь на 29-й минуте.

«Гавр» сумел сравнять счет благодаря точным ударам Исса Сумаре на 45+1-й минуте с пенальти и Рассул Ндиайе на 80-й минуте.

«Гавр» располагается на 14-й строчке с 6-ю баллами, а «Ренн» занимает 10-е место (10).