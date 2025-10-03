Нападающий «Манчестер Сити» Савиньо продлил соглашение с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

Савиньо — нападающий «Манчестер Сити» globallookpress.com

Стало известно, что Савиньо подписал новый контракт с «Манчестер Сити» до лета 2031-го года. Предыдущее соглашение было рассчитано до 2029-го года.

Савиньо пополнил состав «Манчестер Сити» в 2024-м году, перейдя из «Труа». Всего нападающий провел за «горожан» 54 матча во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 13 голевых передач.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» рассматривает Александара Павловича из «Баварии» как потенциальную долгосрочную замену Родри.