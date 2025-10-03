Защитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о вызове в национальную команду страны на октябрьские матчи.

Матвей Лукин
Матвей Лукин globallookpress.com

«Для меня большая честь быть в списке сборной России на октябрьские матчи.  Благодарен тренерскому штабу за доверие.  Для любого футболиста честь и гордость выступать за национальную сборную.  Очень хочется оказаться там.  Нечто особенное — играть за сборную России.  Любой мальчик мечтает об этом с юных лет.  Когда выходишь за сборную и слышишь гимн своей страны, не знаю, что может быть лучше.

Не думаем о том, на каком бы уровне выступала сборная России на международной арене.  Отталкиваемся от своей игры и готовимся к матчам, которые есть.  Нужно в них показывать свой класс и то, на что мы способны», — цитирует Лукина «Чемпионат».

Напомним, что подопечные Валерия Карпина во время этого сбора проведут товарищеские матчи против Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).