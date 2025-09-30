Экс-защитник ЦСКА Иван Таранов поделился мнением об игре армейской команды в нынешнем сезоне.

Фабио Челестини — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Не думаю, что лидерство ЦСКА в РПЛ вызывает у футболистов команды мандраж или неуверенность. Армейцы не раз показывали, что и с восьмого места могут залезть в тройку. А в годы, когда я ещё был в ЦСКА, команда становилась чемпионом. На мой взгляд, у них очень короткая скамейка запасных — много молодых футболистов, которым нужно окрепнуть и набраться опыта.

Пока не поворачивается язык сказать, что молодёжь спокойно заменит игроков стартового состава. Но ЦСКА находится в гонке за золотые медали, однако всё зависит от того, как ровно команда пройдёт оставшийся отрезок и насколько благосклонна будет судьба в плане травм. Считаю, что красно-синие с таким составом способны бороться за чемпионство, но скамейка коротковата», — сказал Таранов Чемпионату.

ЦСКА располагается на 1-й позиции в таблице РПЛ с 21-м очком в активе.

