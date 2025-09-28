«Эльче» примет «Сельту» в матче 7-го тура испанской Примеры. Встреча состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро». Начало в 17:15 мск.
«Эльче» набрал 10 очков после 6 матчей. Пока что клуб ни разу не проиграл. У него 2 победы и 4 ничьи. В этом туре у него есть возможность подняться на 3-е место. Для этого нужно побеждать «Сельту».
«Сельта» сыграла в последних 5 турах вничью. Эти результаты и позволили команде набрать 5 очков. «Кельтам» также нужна победа. Она позволит им не только обезопасить себя от зоны вылета, но и немного закрепиться ближе к середине таблицы.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.60.
- Букмекеры предлагают 2.84 на победу «Эльче», 2.80 на победу «Сельты» и 3.15 на ничью.
- Искусственный интеллект считает, что команды сыграют нулевую ничью.
- «Сельта» обыграла «Эльче» в последних трех матчах Примеры.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Эльче» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run.
