Матч 10-го тура российской Премьер-лиги между ЦСКА и «Балтикой» состоится 28 сентября на «ВЕБ Арене» в 14:30 по мск.
У ЦСКА после 9 туров 18 очков на счету. Команда одержала 5 побед, 4 ничьи и проиграла в одном поединке. Поражение было недавно — в позапрошлом туре от «Ростова». После него «армейцы» быстро ответили победой над «Сочи» и сейчас занимают 4-е место.
«Балтика» к этому туру по-прежнему без поражений. Команда имеет 4 победы и 5 ничьих в своем активе. В последних двух турах гости сыграли нулевую ничью с «Ростовом» и «Зенитом». После этих результатом калининградцы занимают 5-е место, а с результатом в 5 пропущенных мячей они являются лучшей командой по данному показателю.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.78 на победу ЦСКА, 3.45 на ничью и 5.05 на победу «Балтики».
- Искусственный интеллект предсказывает победу «Балтики» со счетом 2:0.
- «Балтика» обыграла ЦСКА в недавнем матче Кубка России, добыв вторую победу за 3 очных поединка.
Трансляция матча
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.