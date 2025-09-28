Матч 10-го тура российской Премьер-лиги между ЦСКА и «Балтикой» состоится 28 сентября на «ВЕБ Арене» в 14:30 по мск.

У ЦСКА после 9 туров 18 очков на счету. Команда одержала 5 побед, 4 ничьи и проиграла в одном поединке. Поражение было недавно — в позапрошлом туре от «Ростова». После него «армейцы» быстро ответили победой над «Сочи» и сейчас занимают 4-е место.

«Балтика» к этому туру по-прежнему без поражений. Команда имеет 4 победы и 5 ничьих в своем активе. В последних двух турах гости сыграли нулевую ничью с «Ростовом» и «Зенитом». После этих результатом калининградцы занимают 5-е место, а с результатом в 5 пропущенных мячей они являются лучшей командой по данному показателю.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Букмекеры дают 1.78 на победу ЦСКА, 3.45 на ничью и 5.05 на победу «Балтики».

Искусственный интеллект предсказывает победу «Балтики» со счетом 2:0.

«Балтика» обыграла ЦСКА в недавнем матче Кубка России, добыв вторую победу за 3 очных поединка.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Балтика» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.