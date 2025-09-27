Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением об игре своей команды в матче 6-го тура английской Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (1:2).

Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля» globallookpress.com

«Разочаровывающий первый тайм и разочаровывающая концовка игры. И снова в этом заслуга "Кристал Пэлас", ведь один раз они уже обыграли нас в Суперкубке Англии. Это не первое поражение, хотя первый раз мы проиграли им по пенальти. С тех пор, как я здесь, мы играли друг с другом четыре раза — две игры выиграли, дважды была ничья, хотя по пенальти они выиграли. Это говорит о том, как трудно нам — и не только нам, но и любой команде в лиге — обыграть их. Это мы видели сегодня.

Они заслужили преимущество в два-три гола в первом тайме; создали три-четыре очень хороших момента, и нам повезло, что Алисон [Бекер] нам помог. Думаю, во втором тайме мы сыграли гораздо лучше. Мы создавали моменты, что редкость для многих команд в игре с ними дома или на выезде. Создать моменты очень сложно. Мы сделали довольно много и нам потребовалось время, чтобы забить гол. А когда мы это сделали, времени на игру было мало. И пропустить ещё один гол со стандарта — это настолько же же обидно, как и весь наш первый тайм», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

После этого матча «мерсисайдцы» занимают 1-е место в таблице АПЛ с 15-ю очками в активе. В следующей встрече команда сыграет против «Галатасарая» 30-го сентября в Лиге чемпионов.