Главный тренер «Монако» Ади Хюттер рассказал о состоянии игровой формы звездного новичка Поля Погба.

Поль Погба globallookpress.com

«С Полем мы постепенно увеличиваем его нагрузку на тренировках. Мы в процессе восстановления. Ему потребовалось три месяца, и мы все ближе и ближе», — сказал тренер монегасков Get French Football News.

Летом «Монако» подписал чемпиона мира 2018 года на правах свободного агента. Последние два сезона он пропустил из-за употребления допинга. Последним клубом Погба был итальянский «Ювентус».

Недавно в составе монегасков дебютировал еще один звездный футболист Ансу Фати.