25 сентября в матче первого тура Лиги Европы «Штутгарт» примет «Сельту». Поединок начнется в 22:00 по московскому времени.

«Штутгарт» получил прямую путевку на турнир благодаря победе в Кубке Германии. Так что клуб миновал квалификационные раунды. Перед этой игрой у хозяев была победа над «Санкт-Паули» со счетом 2:0. Из шести матчей сезона «автозаводцы» выиграли 3, в остальных трех они потерпели поражение.

«Сельта» также напрямую попала в ЛЕ. Для нее это будет первый матч в еврокубках в новом сезоне. При этом клуб не выиграл еще ни одного матча. У «кельтов» было одно поражение и 5 ничьих. В последних матчах «Сельта» сыграла мировую с «Вильярреалом», «Жироной» и «Райо Вальекано».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Букмекеры считают фаворитом «Штутгарт» за 1.83, на ничью они дают 4.00, на победу «Сельты» — 4.15.

По прогнозу ИИ матч должен завершиться нулевой ничьей.

Трансляция матча

