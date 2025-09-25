В стартовом туре Лиги Европы «Лилль» прошёл по лезвию ножа: невнятный первый тайм, хладнокровный ответ норвежцев, удары в каркас ворот, нервные вздохи трибун… и всё это завершилось хрестоматийным голом Оливье Жиру, который в свои почти 39 лет по-прежнему умеет решать судьбу матчей.

После болезненного поражения в дерби от «Ланса» болельщики ждали от команды Бруно Женезьо резкой реакции. Но реальность вышла противоположной. «Лилль» будто застрял в собственных сомнениях: владение мячом было, но скорости и резкости — минимум. Игамане оставался в изоляции на острие, полузащита теряла ритм, а фланги редко доводили дело до адресной подачи.

«Лилль» — «Бранн» afp.com

Зато «Бранн» выглядел на удивление смело. На 4-й минуте Кнудсен опасно пробил головой, на 23-й Корнвиг чуть не замкнул навес, а ближе к перерыву Ноа Хольм потряс перекладину мощным ударом с лёта. У Озера в воротах «Лилля» было немало тревожных минут, и только удача спасла хозяев от гола ещё в первом тайме.

Игамане открыл счёт, норвежцы не дрогнули

После перерыва «Лилль» наконец-то заиграл с нужным темпом. Ключевым стал рывок Матиаса Фернандеса-Пардо: он взорвал левый фланг, ушёл от опеки и прострелил в центр, где Игамане буквально вкатил мяч в пустые ворота — 1:0 на 54-й минуте. Стадион ожил, показалось, что теперь хозяева включат привычный режим контроля.

Игроки «Лилля» празднуют гол afp.com

Но норвежцы показали характер. На 60-й минуте всё началось с потери в середине поля, быстрая вертикальная передача разрезала оборону — и Сайвар Магнуссон с угла штрафной пробил идеально в дальний угол, ещё и от штанги.

1:1, и снова тишина на трибунах. Более того, уже через четыре минуты Корнвиг проверил прочность перекладины: «Лилль» балансировал на грани провала.

Эмоции игроков «Бранна» после гола afp.com

Вторая половина матча превратилась в своеобразный фестиваль ударов в каркас. Фернандес-Пардо сам попал в стойку ворот на 74-й минуте, чуть позже Буадди едва не повторил то же самое, а у гостей уже до этого несколько раз звенели штанги. У болельщиков складывалось впечатление, что мяч словно нарочно избегает сетки — и каждая атака могла перевернуть результат.

Возвращение Тиагу Сантуша и прыжок Жиру

Стоит отметить, что в этой игре в стартовый состав вернулся Тиагу Сантуш, который не играл почти год. Когда оставалось играть чуть больше 20 минут, Женезьо сделал главный ход: выпустил на поле Оливье Жиру.

На 80-й минуте именно Сантуш запустил навес с правого фланга. Подача, казалось бы, потеряла силу после рикошета, но Жиру взмыл над защитниками, завис в воздухе и мощным ударом голововй отправил мяч в сетку. 2:1 — и взрыв эмоций на «Пьер-Моруа». В свои 38 лет и 360 дней форвард стал самым возрастным французским автором гола в еврокубках. Легенда не стареет, она лишь выбирает, когда напомнить о себе.

Оливье Жиру afp.com

Сигнал для «Лилля»

В концовке «Бранн» имел ещё несколько подходов, но хозяева удержали счёт. Победа добыта, три очка в активе, а качество игры вызывает вопросы. «Лилль» слишком зависел от индивидуальных эпизодов, структура в обороне давала сбои, а моменты у своих ворот допускались слишком часто.

Тем не менее, плюсов тоже хватает: Игамане открыл счёт в еврокубках, Сантуш вернулся после долгого простоя, а Жиру доказал, что его опыт по-прежнему бесценен. Впереди матч против «Ромы», и к нему «Лиллю» нужно будет подойти с большей плотностью и дисциплиной. А пока — победа, выстраданная и потому особенно ценная.