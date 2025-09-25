Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

В стартовом туре Лиги Европы «Лилль» прошёл по лезвию ножа: невнятный первый тайм, хладнокровный ответ норвежцев, удары в каркас ворот, нервные вздохи трибун… и всё это завершилось хрестоматийным голом Оливье Жиру, который в свои почти 39 лет по-прежнему умеет решать судьбу матчей.

После болезненного поражения в дерби от «Ланса» болельщики ждали от команды Бруно Женезьо резкой реакции.  Но реальность вышла противоположной.  «Лилль» будто застрял в собственных сомнениях: владение мячом было, но скорости и резкости — минимум.  Игамане оставался в изоляции на острие, полузащита теряла ритм, а фланги редко доводили дело до адресной подачи.

«Лилль» — «Бранн» afp.com

Зато «Бранн» выглядел на удивление смело.  На 4-й минуте Кнудсен опасно пробил головой, на 23-й Корнвиг чуть не замкнул навес, а ближе к перерыву Ноа Хольм потряс перекладину мощным ударом с лёта.  У Озера в воротах «Лилля» было немало тревожных минут, и только удача спасла хозяев от гола ещё в первом тайме.

Игамане открыл счёт, норвежцы не дрогнули

После перерыва «Лилль» наконец-то заиграл с нужным темпом.  Ключевым стал рывок Матиаса Фернандеса-Пардо: он взорвал левый фланг, ушёл от опеки и прострелил в центр, где Игамане буквально вкатил мяч в пустые ворота — 1:0 на 54-й минуте.  Стадион ожил, показалось, что теперь хозяева включат привычный режим контроля.

Игроки «Лилля» празднуют гол afp.com

Но норвежцы показали характер.  На 60-й минуте всё началось с потери в середине поля, быстрая вертикальная передача разрезала оборону — и Сайвар Магнуссон с угла штрафной пробил идеально в дальний угол, ещё и от штанги.

1:1, и снова тишина на трибунах.  Более того, уже через четыре минуты Корнвиг проверил прочность перекладины: «Лилль» балансировал на грани провала.

Эмоции игроков «Бранна» после гола afp.com

Вторая половина матча превратилась в своеобразный фестиваль ударов в каркас.  Фернандес-Пардо сам попал в стойку ворот на 74-й минуте, чуть позже Буадди едва не повторил то же самое, а у гостей уже до этого несколько раз звенели штанги.  У болельщиков складывалось впечатление, что мяч словно нарочно избегает сетки — и каждая атака могла перевернуть результат.

Возвращение Тиагу Сантуша и прыжок Жиру

Стоит отметить, что в этой игре в стартовый состав вернулся Тиагу Сантуш, который не играл почти год.  Когда оставалось играть чуть больше 20 минут, Женезьо сделал главный ход: выпустил на поле Оливье Жиру.

На 80-й минуте именно Сантуш запустил навес с правого фланга.  Подача, казалось бы, потеряла силу после рикошета, но Жиру взмыл над защитниками, завис в воздухе и мощным ударом голововй отправил мяч в сетку. 2:1 — и взрыв эмоций на «Пьер-Моруа».  В свои 38 лет и 360 дней форвард стал самым возрастным французским автором гола в еврокубках.  Легенда не стареет, она лишь выбирает, когда напомнить о себе.

Оливье Жиру afp.com

Сигнал для «Лилля»

В концовке «Бранн» имел ещё несколько подходов, но хозяева удержали счёт.  Победа добыта, три очка в активе, а качество игры вызывает вопросы.  «Лилль» слишком зависел от индивидуальных эпизодов, структура в обороне давала сбои, а моменты у своих ворот допускались слишком часто.

Тем не менее, плюсов тоже хватает: Игамане открыл счёт в еврокубках, Сантуш вернулся после долгого простоя, а Жиру доказал, что его опыт по-прежнему бесценен.  Впереди матч против «Ромы», и к нему «Лиллю» нужно будет подойти с большей плотностью и дисциплиной.  А пока — победа, выстраданная и потому особенно ценная.