Мбаппе занял седьмое место в голосовании за «Золотой мяч»

Килиан Мбаппе — нападающий «Реала» Фото: globallookpress.com
С 10 по 1 места в голосовании за «Золотой мяч»:
- 10. Нуну Мендеш («ПСЖ», сборная Португалии);
- 9. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити», сборная Италии);
- 8. Коул Палмер («Челси», сборная Англии);
- 7. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид, сборная Франции);
- 6. Ашраф Хакими («ПСЖ», сборная Марокко);
- 5. Рафинья («Барселона», сборная Бразилии);
- 4. Мохамед Салах («Ливерпуль», сборная Египта);
- 3. Витинья («ПСЖ», сборная Португалии).
- 2. Ламин Ямаль («Барселона», сборная Испании).
- 1. Усман Дембеле («ПСЖ», сборная Франции).
Напомним, что в прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. В 2025-м году трофей взял нападающий ПСЖ Усман Дембеле.