Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о матче против «Барселоны» (1:2) в Лиге чемпионов.
«Ньюкасл был в игре, поэтому сейчас и разочарованы. Как оказалось, первый гол сыграл ключевую роль. Мы показали смелый футбол. Хотели играть в высоком темпе — и у нас это получалось, но удача была не на нашей стороне. Мы не использовали свои моменты, а второй гол в исполнении Маркуса Рашфорда получился потрясающим», — цитирует Хау пресс-служба УЕФА.
В следующем туре «Барселона» на своем поле примет «ПСЖ» 1 октября, «Ньюкасл» в этот же день сыграет в Брюсселе против «Юниона».