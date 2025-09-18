ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюЖест отчаяния. Почему «Бенфику» ждет крах под руководством Моуринью
  • 12:51
    • Кузяев может вернуться в РПЛ
  • 11:38
    • Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
  • 10:54
    • Месси может продлить контракт с «Интер Майами»
  • 12:59
    • Станковичу грозит четырехматчевая дисквалификация
  • 11:22
    • Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле
    Все новости спорта

    Хавбек «Краснодара» Дуглас Аугусто: РПЛ не слабее Лиги 1

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар
    Игрок «Краснодара» Дуглас Аугусто считает, что чемпионат России по своему уровню точно не слабее французской Лиги 1.

    Дуглас Аугусто
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дуглас Аугусто

    «По тем играм, которые я провел, могу уверенно сказать, что российский чемпионат также очень сильный и очень похож на французский в этом плане. Я бы точно не ставил российский чемпионат ниже французского, скорее они на одном уровне. И там и здесь есть игроки очень высокого уровня и качества, поэтому особой разницы я не вижу», — сказал Дуглас Аугусто «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Бразильский полузащитник пополнил стан «быков», перейдя летом из «Нанта». В кубковом матче с «Крыльями Советов» (2:1) Дуглас Аугусто забил решающий гол.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сине-гранатовые» уверенно обыграют «сорок»?
  • «Ньюкасл» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Неаполитанцы дадут бой «горожанам»?
  • «Манчестер Сити» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Команды не забьют больше трех голов?
  • «Спортинг» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.10
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спортинг — Кайрат
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч ЦСКА — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  7.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры