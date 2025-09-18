Хавбек «Краснодара» Дуглас Аугусто: РПЛ не слабее Лиги 1

Игрок «Краснодара»считает, что чемпионат России по своему уровню точно не слабее французской Лиги 1.

«По тем играм, которые я провел, могу уверенно сказать, что российский чемпионат также очень сильный и очень похож на французский в этом плане. Я бы точно не ставил российский чемпионат ниже французского, скорее они на одном уровне. И там и здесь есть игроки очень высокого уровня и качества, поэтому особой разницы я не вижу», — сказал Дуглас Аугусто «Матч ТВ».

Бразильский полузащитник пополнил стан «быков», перейдя летом из «Нанта». В кубковом матче с «Крыльями Советов» (2:1) Дуглас Аугусто забил решающий гол.