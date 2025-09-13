Мостовой: Ничья в матче «Динамо» — «Спартак» — справедливый результат

Бывший российский футболиствысказался о ничейном результате в матче 8-го тура РПЛ между

«Думаю, многие остались довольны результатом сегодняшней игры. Не знаю, кто заслуживал победы больше, но прежде всего конкуренты.

Я думал, что все‑таки "Спартак" сможет выиграть с разницей в один мяч. Но "Динамо" тоже некуда было отступать. Поэтому я думаю, что более справедливый, конечно же, ничейный результат», — сказал Мостовой в своем Telegram‑канале.

После этого матча «Динамо» занимает 8-е место в таблице РПЛ с 9-ю очками в активе. «Спартак» располагается на 7-й строчке с 12-ю баллами.