    Кахигао: Зимой «Спартак» подпишет 1-2 игроков

    Футбол РПЛ Спартак Трансферы
    Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао подтвердил, что зимой клуб продолжит усиливать состав.

    Франсис Кахигао
    Франсис Кахигао

    « При мне "Спартак" сделал 15 подписаний. Станкович сейчас пока доволен командой, как и я, но 1-2 позиции мы можем усилить. Это не загадка, что мы пытались усилить их. По тем или иным причинам нам не удалось. Попробуем сделать это зимой.

    У нас есть молодые футболисты, в которых мы верим. У них есть шанс. Дмитриев, Гузиев, Массалыга — много футболистов, проходящих через нашу систему. Будем стараться развивать их.

    Когда я только приехал сюда, у нас было 12 футболистов с истекающими контрактами в 2026 году. Это весьма необычная ситуация. Мы продлили порядка 10 контрактов. Когда ты подписываешь, продаешь и продлеваешь 10 игроков в то же самое время — это нереально сложно», — сказал Кахигао «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 7 туров «Спартак» с 11 очками занимает 6 место в таблице РПЛ. 13 сентября он сыграет в дерби с «Динамо».

