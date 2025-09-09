Центральный матч группы Н, в котором может определиться новый лидер. Пока что им является Босния и Герцеговина, у которой 12 очков. Австрия отстает на 3 пункта и в случае победы получит возможность возглавить таблицу.
В последних пяти поединках между командами трижды фиксировалась ничьи, а также по разу обе команды смогли одержать победу.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 5.45 на победу Боснии, 3.90 на ничью, 1.66 на победу Австрии.
- Эксперты LiveSport сделали смелый прогноз, в котором рассказали, сможет ли Австрия по итогу возглавить таблицу.
- Искусственный интеллект спрогнозировал нулевую ничью.
