9 сентября в городе Зеница сборнаяпримет сборнуюв матче отборочного раунда чемпионата мира. Начало в 21:45 мск.

Центральный матч группы Н, в котором может определиться новый лидер. Пока что им является Босния и Герцеговина, у которой 12 очков. Австрия отстает на 3 пункта и в случае победы получит возможность возглавить таблицу.

В последних пяти поединках между командами трижды фиксировалась ничьи, а также по разу обе команды смогли одержать победу.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: 5.45 на победу Боснии, 3.90 на ничью, 1.66 на победу Австрии.

Эксперты LiveSport сделали смелый прогноз, в котором рассказали, сможет ли Австрия по итогу возглавить таблицу.

Искусственный интеллект спрогнозировал нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Босния и Герцеговина — Австрия смотрите на LiveCup.Run.

