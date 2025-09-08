Гана обыграла Мали в квалификации ЧМ-2026, Ливия сильнее Эсватини

сборная Ганы Фото: globallookpress.com
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Александр Джику на 49-й минуте.
Квалификация ЧМ-2026. Африка
Гана — Мали — 1:0 (0:0)
Гол: Джику, 49
У Ганы стало 19 очков и первое место в турнирной таблице своей группы. В активе Мали осталось 12 баллов и четвертая строчка.
В параллельной игре сборная Ливии одолела команду Эсватини с результатом 2:0.
Еще в первом тайме точными ударами смогли отметиться Муад Эйсай и Эзу Эль Мариами.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
Ливия — Eswatini 2:0
Голы: 1:0 Muad Eisay (8'), 2:0 Ezzeddin El Maremi (19') Ливия: Ayman Altihar, Ahmed Saleh, Muhand Musthfa Madyen, Ali Yousef Musrati, Fadel Salama, Maruwan Al-Hbeishi, Osamah Al Shuraimi, Subhi Al Dawi, Abdulmunem Aleiyan, Muad Eisay (Fahad Al Mesmari, 72'), Ezzeddin El Maremi Eswatini: Philani Mkhontfo (Mazwi Sihlongonyane, 71'), Justice Figuareido, Kwakhe Thwala, Thubelihle Mavuso (Andy Junior Magagula, 46'), Innocent Dlamini (Mayibongwe Mabuza, 83'), Gift Gamedze, Bongwa Matsebula (Siphosethu Mabilisa, 46'), Mzwandile Mabelesa, Nkosingiphile Shongwe, Philiso Newman (Ayanda Kunene, 46'), Khanyakwezwe Shabalala Предупреждение: Kwakhe Thwala (13')
В активе Ливии теперь 14 баллов и третье место в своей группе, Эсватини (2) — на последней строчке.