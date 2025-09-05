ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ»
  • 16:39
    • Сборная России: известен состав на матч с Катаром
  • 16:01
    • Евсеев возглавил «Черноморец»
  • 13:13
    • Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    • Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
    Все новости спорта

    Сафонов: Для меня эта неделя превратилась в обычный тренировочный цикл между играми

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Катара Сборная Иордании
    Голкипер сборной России Матвей Сафонов высказался о нахождении в расположении национальной команды.

    Матвей Сафонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матвей Сафонов

    «Матч против Иордании я провел на трибуне. Так что для меня эта неделя превратилась в обычный тренировочный цикл между играми.

    30‑го числа играли с "ПСЖ" — нагрузка в тот день была минимальной. А впереди матч 7‑го, и у меня целых восемь дней на подготовку. Это редкая роскошь! Успел дважды сделать ударные тренировки в зале, отдельно поработать над игрой ногами и еще получить нагрузку с группой ребят, которые тоже сыграли меньше», — написал Сафонов в Telegram‑канале.

    Напомним, что сборная России в первом матче сыграла вничью с Иорданией (0:0), а 7-го сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с Катаром.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» сходу войдет в победный ритм
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Обыграет ли Исландия Азербайджан?
  • Исландия — Азербайджан. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Беларусь даст бой Греции в гостях?
  • Греция — Беларусь. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Греция — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.92
  • Прогноз на матч Джокович — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Молдова — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.65
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фарерские острова — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры