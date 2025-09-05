Сафонов: Для меня эта неделя превратилась в обычный тренировочный цикл между играми

Голкипер сборной Россиивысказался о нахождении в расположении национальной команды.

«Матч против Иордании я провел на трибуне. Так что для меня эта неделя превратилась в обычный тренировочный цикл между играми.

30‑го числа играли с "ПСЖ" — нагрузка в тот день была минимальной. А впереди матч 7‑го, и у меня целых восемь дней на подготовку. Это редкая роскошь! Успел дважды сделать ударные тренировки в зале, отдельно поработать над игрой ногами и еще получить нагрузку с группой ребят, которые тоже сыграли меньше», — написал Сафонов в Telegram‑канале.

Напомним, что сборная России в первом матче сыграла вничью с Иорданией (0:0), а 7-го сентября подопечные Валерия Карпина сыграют с Катаром.