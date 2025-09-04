1-й таймЛихтенштейн — БельгияОнлайн
    Лихтенштейн — Бельгия. Онлайн, прямая трансляция
    Тренер сборной Казахстана: Нам уже не страшны такие соперники, которые в топ входят

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Казахстана Сборная Уэльса
    Главный тренер сборной Казахстана Али Алиев высказался о поражении от Уэльса (0:1) в квалификации ЧМ-2026.

    сборная Казахстана
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    сборная Казахстана

    «Пока у валлийцев были эмоции и силы, они диктовали условия игры, но после того, как ребята почувствовали — были резкие выпады в лице Кенжебека, Самородова, Сатпаева, они тоже почувствовали, что мы тоже можем вести контригру. В итоге перетерпели физически — единственное — не смогли доиграть эпизод со стандартом.

    А во втором тайме сделали коррективы. Я благодарю ребят, благодарю болельщиков за то, что они гнали команду, и команда чувствовала их поддержку, команда любит наших болельщиков. Во втором тайме было одно удовольствие смотреть на сборную Казахстана, потому что она… Ну, валлийцев не надо представлять, кто они, что они — здесь уже сказано очень много. Самое важное, что наша команда растет, и растет в плане психологии — уже не страшны такие соперники, которые в топ входят, и игроки, и сама сборная», — приводит слова Алиева Sports.kz.

    Валлийцы лидируют в группе, набрав 10 очков за 5 игр, Казахстан занимает 4-ю строчку с 3 баллами.

    7 сентября Казахстан сыграет в гостях у бельгийцев, Уэльс примет Канаду 9 числа в рамках товарищеской игры.

