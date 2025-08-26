Источник: Йереми Пино может перейти в «Кристал Пэлас» из «Вильярреала»

ведет активные переговоры по трансферу 22-летнего полузащитника сборной Испаниииз

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны находятся на продвинутой стадии переговоров, и английский клуб хочет как можно скорее завершить сделку. Ожидаемая сумма трансфера составляет около 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Пино провел 34 матча за «Вильярреал», забил четыре гола и сделал семь результативных передач.

В связи с уходом Эберечи Эзе в «Арсенал», «Кристал Пэлас» нуждается в качественном усилении атакующей линии, и Пино видится идеальной заменой.