    «Спартак» вновь работает над трансфером защитника «Торино» Коко

    Московский «Спартак» возобновил интерес к 26-летнему центральному защитнику «Торино» Саулю Коко.

    Сауль Коко
    Сауль Коко

    Как сообщает журналист Джакомо Морандин, российский клуб обратился к туринскому коллективу с вопросом о возможности начать переговоры по трансферу. Сам футболист выразил готовность к переезду в Москву.

    Ранее трансфер сорвался из-за расхождения в цене — «Спартак» предлагал около 16 миллионов евро, а «Торино» хотел минимум 20 миллионов.

    Ранее «Спартак» отказался от идеи подписания защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсты. Причины отказа клуба пока не раскрываются.

    В прошлом сезоне Коко провел 34 матча во всех турнирах, забил 2 гола, а его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2028 года.

