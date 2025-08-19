Матч финального раунда квалификации Лиги чемпионовсостоится 19 августа в Белграде. Начало поединка в 22:00 мск.

Белградцы в отличной форме. Из 8 сыгранных матчей на старте сезона они выиграл 7. Клуб явно настроен дойти на группового этапа.

«Пафос» постепенно повышает свой уровень и вот клуб уже творит историю. Он в шаге от группового этапа Лиги чемпионов. Киприоты прошли «Маккаби» Тель-Авив и киевское «Динамо». Так что чемпиона Кипра нельзя недооценивать.

Информация для ставок:

Котировки букмекеров составляют 1.55 и 5.50 соответственно.

Искусственный интеллект ожидает, что хозяева выиграют 3:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Црвена Звезда» — «Пафос» смотрите на LiveCup.Run.

