ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де БрёйнеСтавка на опыт. Чего ждать от нового сезона Серии А?
  • 12:21
    • «Динамо» может применить дисциплинарные меры к Луневу
  • 11:18
    • КДК РФС накажет Станковича по итогам встречи с «Зенитом»
  • 09:09
    • Свентек обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA
  • 07:43
    • «Саутгемптон» улучшил предложение по Сперцяну
  • 10:38
    • Тюкавин вернулся к тренировкам в общей группе «Динамо»
    Все новости спорта

    Стало известно, что поможет «Манчестер Сити» подписать Родриго

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Сити Футбол Испании Ла Лига Реал Мадрид Трансферы
    «Манчестер Сити» продолжает интересоваться бразильским вингером «Реала» Родриго Гоэсу.

    Родриго
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Родриго

    По данным инсайдера Фабрицио Романо, покупка возможна только в случае ухода другого бразильца из состава — полузащитника Савио. «Горожане» ведут переговоры с «Тоттенхэмом» по продаже Савио, однако соглашение пока не достигнуто.

    В минувшем сезоне 21-летний Савио провел за «Манчестер Сити» 48 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав 13 результативных передач. Клуб связывает с ним контракт до 2029 года, а его рыночная стоимость оценивается примерно в 50 миллионов евро.

    Родриго в сезоне 2024/25 провел 54 матча за «Реал» во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 ассистов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Пари НН» готов завоевать первые три очка в сезоне?
  • «Пари НН» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Лидс» и «Эвертон» начнут сезон с ничьей?
  • «Лидс» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • Алькарас и Синнер устроят триллер в финале «Мастерса» в Цинциннати?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 22:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Лидс — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торпедо — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ференцварош — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Пафос
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Саккари — Векич
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Блинкова — Мертенс
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры