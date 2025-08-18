Стало известно, что поможет «Манчестер Сити» подписать Родриго

продолжает интересоваться бразильским вингером

По данным инсайдера Фабрицио Романо, покупка возможна только в случае ухода другого бразильца из состава — полузащитника Савио. «Горожане» ведут переговоры с «Тоттенхэмом» по продаже Савио, однако соглашение пока не достигнуто.

В минувшем сезоне 21-летний Савио провел за «Манчестер Сити» 48 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав 13 результативных передач. Клуб связывает с ним контракт до 2029 года, а его рыночная стоимость оценивается примерно в 50 миллионов евро.

Родриго в сезоне 2024/25 провел 54 матча за «Реал» во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 11 ассистов.