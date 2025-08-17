Источник: Матвей Сафонов и Илья Забарный смогли найти общий язык

Российский вратарьи украинский защитниксмогли найти общий язык и подружиться после перехода украинца в

Как сообщает Paris No Limit, оба футболиста сидели рядом в самолёте по пути в Удине, где проходил матч за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма» (2:2, 4:3 — по пенальти). Теперь они вместе общаются в раздевалке парижского клуба.

При этом ранее между игроками имелась некоторая напряжённость: Забарный не подписывался на Сафонова в соцсетях, что вызвало бурные обсуждения среди фанатов и СМИ. Руководство «ПСЖ» даже организовало беседу для урегулирования ситуации.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года, а Забарный подписал контракт с клубом 12 августа 2025 года, почти сразу после чего команда выиграла Суперкубок УЕФА.