    Источник: Матвей Сафонов и Илья Забарный смогли найти общий язык

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол России Футбол Украины Футбол Франции Лига 1 ПСЖ
    Российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный смогли найти общий язык и подружиться после перехода украинца в «ПСЖ».

    Матвей Сафонов
    Матвей Сафонов

    Как сообщает Paris No Limit, оба футболиста сидели рядом в самолёте по пути в Удине, где проходил матч за Суперкубок УЕФА против «Тоттенхэма» (2:2, 4:3 — по пенальти). Теперь они вместе общаются в раздевалке парижского клуба.

    При этом ранее между игроками имелась некоторая напряжённость: Забарный не подписывался на Сафонова в соцсетях, что вызвало бурные обсуждения среди фанатов и СМИ. Руководство «ПСЖ» даже организовало беседу для урегулирования ситуации.

    Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года, а Забарный подписал контракт с клубом 12 августа 2025 года, почти сразу после чего команда выиграла Суперкубок УЕФА.

